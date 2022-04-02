Політика

20:09 02.04.2022

Макрон має намір разом із ЄС боротися проти повернення імперій

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Макрон має намір разом із ЄС боротися проти повернення імперій

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що у разі переобрання одним із його пріоритетів стане боротьба разом із ЄС за геополітичну стабільність.

"Потрібно боротися проти безладу щодо клімату, економіки, геополітики", - заявив він у ході передвиборчого мітингу в Парижі.

Зокрема, на думку Макрона, Франції та ЄС потрібно протистояти "геополітичному безладу, поверненню на світову сцену імперій, війнам, які можуть спровокувати світовий конфлікт".

Макрон пообіцяв посилити фінансування оборони, щоб Франція була "мирною силою", здатною у разі потреби ефективно вести бойові дії.

Також він запевнив, що за нього Франція незалежна на світовій арені. "Ми не є чиїмись васалами", - сказав він. "Нам треба бути сильними та незалежними", - додав президент.

Перший тур президентських виборів у Франції відбудеться наприкінці наступного тижня. Очікується, що Макрон, котрий є головним фаворитом виборів, зможе пройти у другий тур.

 

 

Теги: #президент #єс #франція
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