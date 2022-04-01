Політика

22:15 01.04.2022

Кулеба за результатами розмови з Блінкеном: Попереду нові удари по російській економіці, фінансовій системі й торгівлі

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Кулеба за результатами розмови з Блінкеном: Попереду нові удари по російській економіці, фінансовій системі й торгівлі

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та державний секретар США Ентоні Блінкен у телефонній розмові обговорили економічне та оборонне зміцнення України для протидії агресії РФ, а також удари по російській економіці.

"Телефонна розмова з Ентоні Блінкеном про кроки щодо зміцнення України в економічному та військовому плані, щоб ми могли продовжувати ефективно відбивати подальші атаки Росії. Вдячний США за вже надану підтримку. Попереду нові удари по російській економіці, фінансовій системі й торгівлі", - написав Кулеба у своєму твіттері у п'ятницю.

 

Теги: #переговори #кулеба #блінкен
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