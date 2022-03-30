Подоляк: Абрамович є ефективним посередником між Україною та РФ
Російський бізнесмен Роман Абрамович виступає як ефективний посередник під час переговорів між українською та російською делегаціями, заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.
"Він є вкрай ефективним посередником між делегаціями. Тобто він частково модерує процес, з точки зору, щоб не було якогось непорозуміння на вході. Тобто коли сторона щось заявляє, а інша сторона це не так зрозуміла, з точки зору логістики переговорного процесу", - заявив Подоляк на брифінгу в середу.
Він також висловив думку, що питання про отруєння Абрамовича є "спекулятивними, конспірологічними версіями", які покликані тиснути на делегації і заважати їм концентруватися на суті.
"Вся делегація у повному складі, і з одного боку, і з іншого, працює, пан Абрамович працює. Я не розумію, про яке отруєння взагалі може йтися, коли всі працюють", - наголосив Подоляк.