Політика

19:46 29.03.2022

Путін був готовий іти далі на Європу, але його зупинила Україна – високопоставлений європейський урядовець

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Путін був готовий іти далі на Європу, але його зупинила Україна – високопоставлений європейський урядовець

Коли 24 лютого Росія напала на Україну, в Європейському Союзі вважали, що президент Володимир Путін на цьому не зупиниться, але його зупинили українська армія і народ, стверджує високопосадовець Європейського Союзу.

У вівторок у Брюсселі на умовах анонімності він говорив про те, що в рамках стратегічного Діалогу ЄС-США, який офіційно буде розпочато в середу, сторони мають намір обмінюватися таємною інформацією, зокрема розвідувальними даними. В цьому контексті чиновнику було поставлено запитання, чи є ознаки того, що Росія нападе на країни Європейського Союзу, наприклад на країни Балтії чи Польщу. На це співрозмовник сказав: "Ми не маємо конкретної інформації, ми маємо політичну оцінку, що, в принципі, коли Путін вирішив зробити те, що він робить, наша політична оцінка полягала в тому, що він не зупиниться в Україні. Зараз усе змінилося, тому що завдяки хоробрості українського народу, гарній підготовці та компетентності української армії, рішучості політичного керівництва його було зупинено. Він був зупинений в Україні. Нашу політичну оцінку було переглянуто, але ми не маємо розвідувальної інформації щодо цього".

У цьому контексті європейський чиновник дав оцінку тому, як довго до нападу США публічно говорили про високу ймовірність російської агресії проти України. "Що було найдивовижнішим у цій російській агресії, то це те, як США раптово вирішили зробити публічною інформацію розвідувальних служб щодо найвищої можливості того, що Росія нападе на Україну. Такого раніше не було ніколи. Ви пам'ятаєте, вони ділилися цією інформацією практично в режимі реального часу з надзвичайними деталями – пересуванням військ, рішеннями, які ухвалює російське керівництво в Москві, – все це було абсолютно корисним, щоб блокувати російську дезінформацію, російські наративи про те, що вони наступатимуть… Добре, що американці це зробили. І зараз вони продовжать ділитися з нами розвідувальною інформацією", - додав він.

За словами чиновника, це важливо для ЄС, "щоб знати та бути готовими, оскільки наші країни-члени межують з Україною".

Теги: #рф #україна #єс #плани
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