Політика

17:10 29.03.2022

МЗС України категорично відкидає спроби Сіярто втягнути Україну у внутрішньополітичну боротьбу в Угорщині

2 хв читати
МЗС України категорично відкидає спроби Сіярто втягнути Україну у внутрішньополітичну боротьбу в Угорщині

Міністерство закордонних справ України категорично відкидає спроби міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто втягнути Україну у внутрішньополітичну боротьбу в Угорщині, заявив спікер МЗС України Олег Ніколенко.

"Аморально спекулювати на горі українців задля отримання політичних дивідендів напередодні парламентських виборів. Ми не втручалися і не будемо втручатися у внутрішні справи Угорщини. Оцінку діям угорських політиків зрештою дадуть угорський народ та історія", - ідеться в коментарі Ніколенка, опублікованому на його сторінці у фейсбуці у вівторок.

Він зазначив, що МЗС України закликає керівництво Угорщини залишити в минулому стрімке зближення з Росією і усвідомити очевидний факт, що без миру та безпеки в Україні не буде миру та безпеки в Угорщині.

"Відмова прем’єр-міністра Орбана надавати повну підтримку Україні сьогодні - це не запобігання втягуванню Угорщини у війну, а навпаки - запрошення Росії до подальшої агресії вглиб території Європи. Розраховуємо, що Будапешт сприятиме єдності в ЄС та НАТО задля припинення війни РФ проти України. Росія не повинна отримувати більше простору для продовження її звірств проти українського народу та руйнування європейської безпеки", - наголосив Ніколенко.

Раніше Сіярто висловив своє обурення у зв'язку з позицією Петера Маркі-Зая, який протистоїть на парламентських виборах нинішньому прем'єр-міністрові Угорщини Віктору Орбану. Маркі-Зай підтримав акцію у пам'ять про українців, загиблих у Маріуполі, що відбулася в Будапешті, й виступив на підтримку українських біженців. Водночас Сіярто зазначив, що позиція Маркі-Зая втягує Угорщину у війну з РФ.

 

Теги: #мзс #угорщина #ніколенко
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:51 29.03.2022
Глава МЗС Туреччини повідомив про зближення позицій РФ і України, очікує обговорення складніших тем главами МЗС

Глава МЗС Туреччини повідомив про зближення позицій РФ і України, очікує обговорення складніших тем главами МЗС

14:30 29.03.2022
Окупанти викрали майже 30 місцевих лідерів, активістів, журналістів і примусово вивезли до РФ та Білорусі 40 тис. українців - МЗС

Окупанти викрали майже 30 місцевих лідерів, активістів, журналістів і примусово вивезли до РФ та Білорусі 40 тис. українців - МЗС

17:40 28.03.2022
МЗС закликало світ присвоїти вулицям, де розташовані посольства РФ, назви, пов'язані з Україною

МЗС закликало світ присвоїти вулицям, де розташовані посольства РФ, назви, пов'язані з Україною

16:41 26.03.2022
Угорщина запровадила бездозвільний режим для українських перевізників

Угорщина запровадила бездозвільний режим для українських перевізників

17:13 25.03.2022
Кулеба заявляє, що ніякого консенсусу з Росією за чотирма згаданими Ердоганом пунктами переговорів із Росією немає

Кулеба заявляє, що ніякого консенсусу з Росією за чотирма згаданими Ердоганом пунктами переговорів із Росією немає

15:24 25.03.2022
МЗС у відповідь на заяву Сіярто: Підтримувати Україну однією рукою, а іншою фінансувати російську машину агресії - означає давати РФ більше простору для наступу та вбивств

МЗС у відповідь на заяву Сіярто: Підтримувати Україну однією рукою, а іншою фінансувати російську машину агресії - означає давати РФ більше простору для наступу та вбивств

12:17 25.03.2022
Угорщина не дозволить постачання зброї Україні через свою територію і не відмовиться від російських нафти та газу - глава МЗС

Угорщина не дозволить постачання зброї Україні через свою територію і не відмовиться від російських нафти та газу - глава МЗС

06:34 25.03.2022
Зеленський на засіданні Євроради звернувся до прем'єр-міністра Угорщини з закликом про підтримку

Зеленський на засіданні Євроради звернувся до прем'єр-міністра Угорщини з закликом про підтримку

14:12 24.03.2022
Російська армія примусово депортувала до російських фільтраційних таборів уже близько 6 тис. маріупольців - МЗС

Російська армія примусово депортувала до російських фільтраційних таборів уже близько 6 тис. маріупольців - МЗС

15:05 23.03.2022
Україна не залишить без належної відповіді скорочення складу посольства України у Мінську та закриття консульства України у Бресті - МЗС

Україна не залишить без належної відповіді скорочення складу посольства України у Мінську та закриття консульства України у Бресті - МЗС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ситуація навколо України буде у центрі уваги саміту ЄС-КНР

У разі заборони політичної партії за рішенням суду все її майно та активи переходять у власність держави - Совгиря

Референдум дозволить внести зміни до Конституції про нейтралітет за кілька місяців

Зеленський пропонує підписати угоди про дзеркальну повагу до мов та історії з усіма країнами-сусідами, це ж обговорюється і на переговорах із РФ

Байден назвав заяви Путіна про денацифікацію України цинічними та брехнею

ОСТАННЄ

Україна озвучила свою позицію на перемовинах у Стамбулі — Офіс Президента

Угоди між Росією та Україною буде недостатньо для зняття з РФ британських санкцій - Джонсон

Арахамія: Підготовлено достатньо матеріалів для організації зустрічі Зеленський-Путін

Кулеба озвучив програму наступних переговорів між Києвом та Москвою

Народні депутати пропонують ВР передбачити процедуру про заборону проросійських партій в Україні

Байден заявив, що не відмовляється від слів на адресу Путіна, але вони не означають зміни політики США

Зеленський обговорив із Драґі протидію агресії РФ та готовність Італії приєднатися до створення системи гарантій безпеки

Китай нагадав США, що санкції проти РФ не мають заважати нормальним торговельним відносинам

Ситуація навколо України буде у центрі уваги саміту ЄС-КНР

У разі заборони політичної партії за рішенням суду все її майно та активи переходять у власність держави - Совгиря

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА