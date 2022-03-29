МЗС України категорично відкидає спроби Сіярто втягнути Україну у внутрішньополітичну боротьбу в Угорщині

Міністерство закордонних справ України категорично відкидає спроби міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто втягнути Україну у внутрішньополітичну боротьбу в Угорщині, заявив спікер МЗС України Олег Ніколенко.

"Аморально спекулювати на горі українців задля отримання політичних дивідендів напередодні парламентських виборів. Ми не втручалися і не будемо втручатися у внутрішні справи Угорщини. Оцінку діям угорських політиків зрештою дадуть угорський народ та історія", - ідеться в коментарі Ніколенка, опублікованому на його сторінці у фейсбуці у вівторок.

Він зазначив, що МЗС України закликає керівництво Угорщини залишити в минулому стрімке зближення з Росією і усвідомити очевидний факт, що без миру та безпеки в Україні не буде миру та безпеки в Угорщині.

"Відмова прем’єр-міністра Орбана надавати повну підтримку Україні сьогодні - це не запобігання втягуванню Угорщини у війну, а навпаки - запрошення Росії до подальшої агресії вглиб території Європи. Розраховуємо, що Будапешт сприятиме єдності в ЄС та НАТО задля припинення війни РФ проти України. Росія не повинна отримувати більше простору для продовження її звірств проти українського народу та руйнування європейської безпеки", - наголосив Ніколенко.

Раніше Сіярто висловив своє обурення у зв'язку з позицією Петера Маркі-Зая, який протистоїть на парламентських виборах нинішньому прем'єр-міністрові Угорщини Віктору Орбану. Маркі-Зай підтримав акцію у пам'ять про українців, загиблих у Маріуполі, що відбулася в Будапешті, й виступив на підтримку українських біженців. Водночас Сіярто зазначив, що позиція Маркі-Зая втягує Угорщину у війну з РФ.