Кулеба озвучив програму наступних переговорів між Києвом та Москвою

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба озвучив приблизну програму переговорів між українською та російською делегацією у Туреччині 29 березня, повідомляє пресслужба МЗС України з посиланням на слова Кулеби в ефірі національного телемарафону у понеділок увечері.

За його словами, "програма мінімум на переговорах у Туреччині – вирішення гуманітарних проблем. Програма максимум - припинення вогню, досягнення сталих домовленостей щодо цього", - наводить слова Кулеби пресслужба.

Також він зазначив, що наразі немає жодної домовленості з принципових пунктів переговорів, і що українська сторона не вестиме переговорів, якщо сторона РФ і далі виставлятиме свої старі умови.

"Ми з цікавістю чекаємо на розмову двох делегацій, щоб побачити, чи росіяни приїдуть на ці переговори з готовністю реально про щось домовлятися, чи просто повторювати свої вимоги, які лунали від самого початку. Якщо ми побачимо, що настрій змінився, і вони готові до серйозної, предметної розмови та збалансованих домовленостей, тоді справа піде вперед. Якщо це буде знову повторення їхніх пропагандистських штампів за зачиненими дверима, тоді роз'їдуться так само, як з'їхалися", - наголосив Кулеба.

Також він повідомив, що на переговорах не обговорюватимуть питання проведення референдуму в Україні: "Ми самі будемо вирішувати, який референдум проводити чи не проводити, це не предмет переговорів".

Кулеба наголосив, що українська делегація не має наміру йти на поступки у територіальній цілісності та суверенітеті України.

"Президент України дав дуже чіткі вказівки нашій делегації. Ми не торгуємо людьми, землями та суверенітетом. Наша позиція залізобетонна. Вона підкріплена міжнародним правом, Збройними силами України, міжнародними санкціями, які були застосовані проти Росії, зброєю, яка була передана та передається Україні для оборони від агресора", - заявив міністр.