Політика

17:41 28.03.2022

Зеленський обговорив із Драґі протидію агресії РФ та готовність Італії приєднатися до створення системи гарантій безпеки

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Зеленський обговорив із Драґі протидію агресії РФ та готовність Італії приєднатися до створення системи гарантій безпеки

Президент України Володимир Зеленський подякував прем'єр-міністру Італії Маріо Драґі за оборонну та гуманітарну підтримку України у боротьбі з російською агресією, Україна цінує готовність Італії приєднатися до створення системи гарантій безпеки.

"Продовжив діалог із прем'єр-міністром Італії Маріо Драґі. Обговорили перебіг протидії російській агресії. Подякував за важливу оборонну та гуманітарну підтримку. Український народ це пам'ятатиме. Цінуємо готовність Італії приєднатися до створення системи гарантій безпеки", - написав Зеленський у твіттері.

 

Теги: #італія #драгі #зеленський
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