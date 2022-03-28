Зеленський обговорив із Драґі протидію агресії РФ та готовність Італії приєднатися до створення системи гарантій безпеки

Президент України Володимир Зеленський подякував прем'єр-міністру Італії Маріо Драґі за оборонну та гуманітарну підтримку України у боротьбі з російською агресією, Україна цінує готовність Італії приєднатися до створення системи гарантій безпеки.

"Продовжив діалог із прем'єр-міністром Італії Маріо Драґі. Обговорили перебіг протидії російській агресії. Подякував за важливу оборонну та гуманітарну підтримку. Український народ це пам'ятатиме. Цінуємо готовність Італії приєднатися до створення системи гарантій безпеки", - написав Зеленський у твіттері.