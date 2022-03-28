Китай нагадав США, що санкції проти РФ не мають заважати нормальним торговельним відносинам

У МЗС Китаю закликають США серйозно ставитися до побоювань країни щодо санкцій проти РФ через війну Росії проти України, повідомляє в понеділок Associated Press.

"Ми закликаємо США серйозно ставитися до побоювань Китаю під час вирішення українського питання та відносин із Росією, а також жодним чином не завдавати шкоди законним правам та інтересам Китаю", - заявив на брифінгу представник МЗС Китаю Ван Веньбінь.

"Проблема не в тому, хто хоче допомогти Росії обійти санкції, а в тому, що нормальні економічні й торговельні відносини між країнами, включаючи Китай та Росію, були безпідставно зіпсовані", - додав він.

Представник МЗС зазначив, що "люди всіх країн не мають платити за геополітичні конфлікти".

Ван Веньбінь також закликав усі сторони воєнного конфлікту в Україні вжити заходів для деескалації ситуації та обрати шлях діалогу.

У Китаї, за його словами, вважають, що санкції зіпсують глобальні економічні перспективи.