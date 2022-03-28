Політика

16:43 28.03.2022

Ситуація навколо України буде у центрі уваги саміту ЄС-КНР

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Ситуація навколо України буде у центрі уваги саміту ЄС-КНР

Події в Україні будуть ключовою темою саміту ЄС-Китай, що відбудеться 1 квітня, заявив офіційний представник Європейської комісії (ЄК) Ерік Мамер.

"Потрібно дочекатися цього саміту. І після цього можна буде вам сказати, яким був наш сигнал Китаю... Наші принципи щодо України дуже зрозумілі: Україна - це суверенна держава", - зазначив Мамер у понеділок на брифінгу в Брюсселі.

Він відповідав на запитання, яке послання ЄС готує керівнику КНР.

Міжнародне співтовариство "висловило за надзвичайно переважної більшості в ООН" своє неприйняття воєнних дій РФ в Україні, продовжив Мамер.

За словами представника Єврокомісії, держави-члени ООН мають сприяти припиненню воєнних дій, "щоб дотримувалися територіальна цілісність і суверенітет України".

"Я вважаю, що таке послання може бути адресоване не лише Китаю, а також усім країнам світу, які захищають принципи Статуту ООН", - підсумував представник ЄК.

Теги: #китай #україна #єс
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