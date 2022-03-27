Зеленський пропонує підписати угоди про дзеркальну повагу до мов та історії з усіма країнами-сусідами, це ж обговорюється і на переговорах із РФ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що хотів би підписати угоди про дзеркальну повагу до мов, історії та культурних цінностей з усіма країнами-сусідами, це ж питання обговорюється на переговорах з Російською Федерацією.

"Російська мова обговорюється (на переговорах з Росією – ІФ) з точки зору поваги до мов народів сусідів. Мене цікавить така угода. Я хочу її підписати з усіма сусідніми країнами. Мене цікавить Росія, Угорщина, Польща, Румунія... У нас багато різних історичних питань, багато національних меншин. І ця угода буде достатньою для поваги тих чи інших мов усередині нашої країни, так і поза нею. Тому я переконаний, що питання мови піде з порядку денного. Тому що буде вирішено такою угодою", - заявив Зеленський в інтерв'ю російським журналістам, опублікованому на сайті Офісу президента.

"Що це означає: перестати "гратись". Як угорці "граються" з цим, хоч і менше, а Росія більше. Перестати "гратися" з приводу якогось закриття шкіл в Україні. Хочете російську школу? Хочете навчатися російською? Будь ласка Але з умовою: ви відкриваєте у нас, ми відкриваємо у вас... Щось ви видаєте тут, значить ми - там. Ставлення, яке хочете до російської мови - це ваша мова, державна мова РФ. Все має бути справедливо. і наша мова державна українська. І все. Не треба говорити, що це "недомова" або що це мова неписьменних людей", - додав він.

При цьому глава держави висловив упевненість у тому, що український народ це прийме, якщо захоче. "Бо все це так чи інакше проходитиме через голосування серед народних обранців", - сказав президент.

Торкаючись тематики безпосередньо російської мови, на введенні якої як другої державної в Україні ультимативно наполягає Росія Зеленський зазначив, що "кожен наступний день війни ставить, в принципі, під питання розуміння серед українського населення, що таке ця російська мова".

"Тобто люди самі не захочуть цього: читати, дивитися кіно, говорити російською, коли її "передають нам через кров", - зазначив глава держави.