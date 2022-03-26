Президент США: швидка і сувора ціна - єдине, що змусить Росію змінити свій курс

Швидка і сувора ціна - єдине, що змусить Росію змінити свій курс, внаслідок безпрецедентних санкцій економіка РФ скоротиться вдвічі в найближчі роки, заявив президент США Джозеф Байден.

"Швидка і сувора ціна - єдине, що змусить Росію змінити свій курс. За дні цього вторгнення Захід одностайно виступив із санкціями, щоб завдати шкоди економіці Росії", - сказав Байден, виступаючи у Варшаві в суботу.

Він наголосив, що внаслідок безпрецедентних санкцій економіка Росії скоротиться вдвічі в найближчі роки.

"Вона оцінювалася як 11-та найбільша економіка в світі перед цим вторгненням, а незабаром навіть не буде в топ-20 у світі", - зазначив Байден.