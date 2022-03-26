Байден вважає статтю про колективну оборону НАТО "священним зобов'язанням"

Президент США Джо Байден під час зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою у Варшаві заявив про відданість статті про колективну оборону НАТО, повідомило агентство Associated Press.

"Стаття 5 (про колективну оборону) для Сполучених Штатів є священним зобов'язанням", - сказав Байден, додавши, що єдність Альянсу має першочергове значення.

"Я впевнений у тому, що Володимир Путін розраховував розділити НАТО. Але це не вдалося. Ми залишилися всі разом", - додав президент США.