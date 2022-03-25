Політика

17:13 25.03.2022

Кулеба заявляє, що ніякого консенсусу з Росією за чотирма згаданими Ердоганом пунктами переговорів із Росією немає

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Кулеба заявляє, що ніякого консенсусу з Росією за чотирма згаданими Ердоганом пунктами переговорів із Росією немає

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що ніякого консенсусу за чотирма пунктами переговорів між Україною і Росією, раніше згаданих турецьким президентом Реджепом Ердоганом, наразі немає, повідомляє видання "Українська правда".

"Немає жодного консенсусу з Росією щодо згаданих президентом Туреччини чотирьох пунктів. Зокрема, єдиною державною мовою в Україні є і буде українська. Та й загалом класифікація ключових тем переговорів на чотири або іншу кількість пунктів є некоректною", - цитує Кулебу пресслужба МЗС.

За словами глави української дипломатії, в підгрупах делегацій одночасно обговорюється багато різних питань, а переговорний процес відбувається дуже важко.

Водночас Кулеба уточнив, що українська делегація зайняла сильну позицію і від своїх вимог не відмовляється. "Ми наполягаємо передусім на припиненні вогню, гарантіях безпеки і територіальної цілісності України", - наголосив міністр.

Він також додав, що Київ продовжуватиме діалог із Туреччиною і всіма зацікавленими сторонами, щоб відновити мир на українській землі.

"Сподіваємося, що Туреччина, як друг і стратегічний партнер України, також продовжуватиме підтримку на усіх треках. Користуючись цим випадком, також нагадую, що введення нових санкцій проти Росії і зміцнення обороноздатності України є не менш важливими чинниками, щоб зупинити російську військову машину і досягти бажаного прогресу на переговорах. Така трибічна стратегія - санкції, військова підтримка, переговори - не повинні ніким ставитися під сумнів", - підсумував глава української дипломатії.

Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Україна і РФ, імовірно, близькі до досягнення консенсусу в чотирьох із шести пунктів переговорів.

За його словами, один із пунктів конкретно пов'язаний з питанням вступу України до НАТО, другий стосується затвердження російської мови як офіційної, третій - роззброєння України, четвертий пункт, щодо якого в України є згода, "це те, що вони називають колективною безпекою".

"Але, звісно, Україні не так комфортно в питаннях Криму і Донбасу", - додав Ердоган.

 

Теги: #мзс #кулеба
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