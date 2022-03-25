ЄС зобов'язується підтримати Україну у відновленні країни та погоджується створити Трастовий фонд солідарності – висновки саміту ЄС

Лідери держав та урядів країн-членів Європейського союзу зобов'язуються підтримати Україну у процесі відновлення після війни, яку розв'язала Росія, і вважають необхідним для цього створити Трастовий фонд солідарності.

"Зважаючи на руйнування та величезні втрати, завдані Україні військовою агресією Росії, Європейський Союз зобов'язується надавати підтримку уряду України для задоволення його невідкладних потреб, а після припинення тиску Росії - на відновлення демократичної України. З цією метою Європейська рада погоджується створити Трастовий фонд солідарності з Україною і запрошує до участі своїх міжнародних партнерів, а також закликає до невідкладного початку підготовки", - йдеться у висновках саміту, оприлюднених рано-вранці п'ятниці.

"Європейська Рада закликає до своєчасної організації міжнародної конференції для збору коштів у рамках Трастового фонду солідарності України", - заявили лідери ЄС.

Крім того, Європейська рада закликала Комісію "продовжувати надавати технічну допомогу, щоб допомогти Україні провести необхідні реформи".

"Ця криза є серйозною проблемою для інфраструктури та державних служб держав, що приймають, особливо на кордонах з Україною. Європейська рада визнає всі зусилля, вже вжиті для прийому біженців, що рятуються від війни в Україні, і закликає всі держави-члени активізувати свої зусилля в дусі постійної єдності та солідарності, а також пропонує Комісії вжити будь-яких необхідних ініціатив для сприяння таким зусиллям", - заявили лідери ЄС.

Крім того, вони також закликали "терміново завершити роботу над нещодавніми пропозиціями Комісії з підтримки держав-членів, щоб забезпечити швидку мобілізацію фінансування ЄС для біженців та осіб, які їх приймають, і пропонує Комісії працювати над додатковими пропозиціями щодо посилення підтримки ЄС щодо цього".

Лідери ЄС також заявили про те, що віддані "забезпеченню безперервного та безперебійного постачання електроенергії та газу в Україну". "Нещодавня синхронізація українських та молдавських електромереж із мережами ЄС є визначним досягненням. Це показує, що наше майбутнє тепер взаємопов'язане. Безпека українських ядерних об'єктів має бути гарантована, зокрема, за підтримки Міжнародного агентства з атомної енергії", - наголошується в документі.