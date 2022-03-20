Політика

18:25 20.03.2022

Прогнози віддають першість Макрону у першому турі президентських виборів, які відбудуться у Франції 10 квітня

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Прогнози віддають першість Макрону у першому турі президентських виборів, які відбудуться у Франції 10 квітня

Лише неймовірний сюрприз або якась несподівана велика подія можуть змінити очікуваних суперників в останній дуелі президентської виборчої кампанії у Франції, в якій із величезною часткою ймовірності візьмуть участь Еммануель Макрон і Марін Ле Пен, пише Le Journal du di.

Коментуючи дані інституту вивчення громадської думки Ifop за три тижні до першого туру президентських виборів, видання передбачає, що, ймовірно, "фінальна конфронтація між Еммануелем Макроном і Марін Ле Пен, яку опитування майже систематично оголошували понад два роки, справді відбудеться".

За результатами останнього опитування, як і раніше, переможцем першого туру має стати чинний президент Франції Макрон. Його рейтинг поступово підвищувався в останні місяці, і частка гіпотетичних виборців, які бажають проголосувати за нього, сягає 29,5%.

Президент впевнено випереджає на 11 пунктів кандидата правого "Національного об'єднання" Марін Ле Пен, яка має 18,5%. Такого розриву між головними претендентами не спостерігалося з часів виборчої кампанії 1988 року, під час якої президент Франсуа Міттеран, який завершував перший мандат, також наблизився до 30% очікуваних голосів, зазначає Le Journal du dimanche.

Теги: #франція #макрон
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