Наше завдання за 2-3 місяці завершити всі процедури, щоб в ЄС ухвалили політичне рішення щодо членства України - Стефанішина

Віцепрем'єр - міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявляє, що завдання влади за 2-3 місяці завершити всі процедури, щоб у Європейському Союзі ухвалили політичне рішення щодо членства України.

"1 березня ЄС офіційно розпочав процедуру прискореного розгляду заявки України про набуття членства. Тому поточний виклик для України - через 2-3 місяці завершити всі процедури, щоб президенти та глави урядів країн ЄС могли знову ухвалити політичне рішення", - йдеться у повідомленні Українського медіа-центру з посиланням на брифінг Стефанішиної.

За її словами, зазвичай такий бюрократичний процес триває 2-3 роки, але за останні 8 років Україна вже зробила багато домашньої роботи, щоб упоратися із завданням швидше.