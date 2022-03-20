Політика

18:12 20.03.2022

Наше завдання за 2-3 місяці завершити всі процедури, щоб в ЄС ухвалили політичне рішення щодо членства України - Стефанішина

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Наше завдання за 2-3 місяці завершити всі процедури, щоб в ЄС ухвалили політичне рішення щодо членства України - Стефанішина

Віцепрем'єр - міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявляє, що завдання влади за 2-3 місяці завершити всі процедури, щоб у Європейському Союзі ухвалили політичне рішення щодо членства України.

"1 березня ЄС офіційно розпочав процедуру прискореного розгляду заявки України про набуття членства. Тому поточний виклик для України - через 2-3 місяці завершити всі процедури, щоб президенти та глави урядів країн ЄС могли знову ухвалити політичне рішення", - йдеться у повідомленні Українського медіа-центру з посиланням на брифінг Стефанішиної.

За її словами, зазвичай такий бюрократичний процес триває 2-3 роки, але за останні 8 років Україна вже зробила багато домашньої роботи, щоб упоратися із завданням швидше.

Теги: #україна #єс #стефанішина
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