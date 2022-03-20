Китай зберігатиме незалежну позицію щодо України і не прийматиме тиску ззовні

Позиція Китаю щодо України ґрунтується на його власних оцінках, він не приймає обвинувачення, що лунають з-за кордону, на його адресу і відкидає всі спроби чинити тиск на Пекін, заявив міністр закордонних справ КНР Ван І.

"Китай продовжуватиме виносити незалежні судження, засновані на суті самого питання, об'єктивним і справедливим чином. Ми ніколи не приймемо жодного зовнішнього примусу і тиску, і ми також виступаємо проти будь-яких необґрунтованих звинувачень та підозр на адресу Китаю", - наводить МЗС КНР слова дипломата китайським журналістам.

У повідомленні наголошується, що під час бесіди з президентом США Джозефом Байденом голова КНР Сі Цзіньпін роз'яснив позицію Китаю, "і найважливіше послання полягає в тому, що Китай завжди був силою підтримки миру в усьому світі" і послідовно виступав "за підтримку миру та протистояння війні".

Як сказав Ван І, Сі Цзіньпін заявив Байдену, що "всі сторони повинні спільно сприяти діалогу та переговорам між сторонами, щоб якнайшвидше припинити бойові дії, уникнути жертв серед цивільного населення та запобігти гуманітарній кризі". Довгострокове рішення, за його словами, полягає в тому, щоб "відмовитися від менталітету холодної війни, не вступати до групової конфронтації і справді сформувати збалансовану, ефективну та стійку структуру регіональної безпеки, щоб можна було досягти довгострокової стабільності на європейському континенті".

Ван І наголосив, що позиція Китаю "об'єктивна і справедлива, вона відповідає побажанням більшості країн".

"Час доведе, що Китай, займаючи таку позицію, перебуває на правильному боці історії", - наголосив глава МЗС КНР.