Політика

09:00 20.03.2022

Китай зберігатиме незалежну позицію щодо України і не прийматиме тиску ззовні

2 хв читати
Китай зберігатиме незалежну позицію щодо України і не прийматиме тиску ззовні

Позиція Китаю щодо України ґрунтується на його власних оцінках, він не приймає обвинувачення, що лунають з-за кордону, на його адресу і відкидає всі спроби чинити тиск на Пекін, заявив міністр закордонних справ КНР Ван І.

"Китай продовжуватиме виносити незалежні судження, засновані на суті самого питання, об'єктивним і справедливим чином. Ми ніколи не приймемо жодного зовнішнього примусу і тиску, і ми також виступаємо проти будь-яких необґрунтованих звинувачень та підозр на адресу Китаю", - наводить МЗС КНР слова дипломата китайським журналістам.

У повідомленні наголошується, що під час бесіди з президентом США Джозефом Байденом голова КНР Сі Цзіньпін роз'яснив позицію Китаю, "і найважливіше послання полягає в тому, що Китай завжди був силою підтримки миру в усьому світі" і послідовно виступав "за підтримку миру та протистояння війні".

Як сказав Ван І, Сі Цзіньпін заявив Байдену, що "всі сторони повинні спільно сприяти діалогу та переговорам між сторонами, щоб якнайшвидше припинити бойові дії, уникнути жертв серед цивільного населення та запобігти гуманітарній кризі". Довгострокове рішення, за його словами, полягає в тому, щоб "відмовитися від менталітету холодної війни, не вступати до групової конфронтації і справді сформувати збалансовану, ефективну та стійку структуру регіональної безпеки, щоб можна було досягти довгострокової стабільності на європейському континенті".

Ван І наголосив, що позиція Китаю "об'єктивна і справедлива, вона відповідає побажанням більшості країн".

"Час доведе, що Китай, займаючи таку позицію, перебуває на правильному боці історії", - наголосив глава МЗС КНР.

 

 

Теги: #китай #україна #позиція
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:46 20.03.2022
На Дніпропетровщині відновило роботу 21 велике підприємство з 22 наявних – голова ОВА

На Дніпропетровщині відновило роботу 21 велике підприємство з 22 наявних – голова ОВА

10:18 20.03.2022
Голова Чернігівської обладміністрації повідомив про обстріл Ніжина

Голова Чернігівської обладміністрації повідомив про обстріл Ніжина

10:16 20.03.2022
На Харківщині під обстрілами поліцейські евакуювали майже 200 дітей та їхніх батьків із території Золочівської громади

На Харківщині під обстрілами поліцейські евакуювали майже 200 дітей та їхніх батьків із території Золочівської громади

10:05 20.03.2022
Піротехніки Білої Церкви вивезли і знищили авіаракету Р-27, яка не розірвалася, - ДСНС

Піротехніки Білої Церкви вивезли і знищили авіаракету Р-27, яка не розірвалася, - ДСНС

10:00 20.03.2022
Стефанчук закликає парламентарів усіх країн закликати свої уряди закрити небо над Україною

Стефанчук закликає парламентарів усіх країн закликати свої уряди закрити небо над Україною

09:53 20.03.2022
В Україні з початку повномасштабної агресії РФ загинули 115 дітей, понад 140 поранені – Офіс генпрокурора

В Україні з початку повномасштабної агресії РФ загинули 115 дітей, понад 140 поранені – Офіс генпрокурора

09:51 20.03.2022
В Україні в неділю працюватимуть сім "зелених коридорів" для жителів Маріуполя, Київської та Харківської областей – Верещук

В Україні в неділю працюватимуть сім "зелених коридорів" для жителів Маріуполя, Київської та Харківської областей – Верещук

09:43 20.03.2022
Українські військові запобігли спробі російських ДРГ проникнути до Харкова – Синєгубов

Українські військові запобігли спробі російських ДРГ проникнути до Харкова – Синєгубов

09:35 20.03.2022
У Маріуполі окупанти скинули бомби на школу мистецтв №12, де переховувалися майже 400 городян

У Маріуполі окупанти скинули бомби на школу мистецтв №12, де переховувалися майже 400 городян

09:23 20.03.2022
Китай зберігатиме незалежну позицію щодо України і не прийматиме тиску ззовні - глава МЗС

Китай зберігатиме незалежну позицію щодо України і не прийматиме тиску ззовні - глава МЗС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

В Україні припинена діяльність низки партій, зокрема ОПЗЖ і "Партії Шарія"

Болгарія не передаватиме озброєння Україні - прем'єр

Головнокомандувач ЗСУ закликав українських політиків не розколювати країну, оцінюючи оперативну обстановку з тилу

Заяви про відмову у створенні безпольотної зони заохочують Росію до масових вбивств – Подоляк

Стефанчук пояснив свою позицію щодо розтиражованої нібито його думки щодо ставлення до НАТО

ОСТАННЄ

Вірять у перемогу 93% українців, 89% проти тимчасового перемир'я із РФ – соцопитування

Мін'юст має невідкладно звернутися до суду з позовом щодо заборони діяльності низки політичних партій в Україні – Совгиря

В Україні припинена діяльність низки партій, зокрема ОПЗЖ і "Партії Шарія"

Порошенко закликав союзників бути більш рішучими: Маємо разом примусити Путіна до миру

Болгарія не передаватиме озброєння Україні - прем'єр

Головнокомандувач ЗСУ закликав українських політиків не розколювати країну, оцінюючи оперативну обстановку з тилу

Керівництво Ради просить голів Європарламенту та Єврокомісії прискорити ухвалення рішення про набуття Україною членства в ЄС

Заяви про відмову у створенні безпольотної зони заохочують Росію до масових вбивств – Подоляк

Стефанчук пояснив свою позицію щодо розтиражованої нібито його думки щодо ставлення до НАТО

Литва, Латвія та Естонія висилають кількох російських дипломатів

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА