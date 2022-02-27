Політика

19:02 27.02.2022

ЄС запроваджує санкції для режиму Лукашенка - фон дер Ляєн

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ЄС запроваджує санкції для режиму Лукашенка - фон дер Ляєн

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявляє, що Європейський Союз упроваджує санкції для режиму так званого президента Білорусі Олександра Лукашенка за пособництво у війні Росії з Україною.

"Ми націлюватимемося на іншого агресора в цій війні - на режим Лукашенка. В цій жорстокій атаці на Україну замішаний режим Лукашенка. Ось і вдаримо по режиму Лукашенка новим пакетом санкцій", - заявила вона в неділю у Брюсселі.

Президент Єврокомісії поінформувала, що ЄС має намір ввести обмежувальні заходи щодо найважливіших їх секторів. "Це зупинить їхній експорт продуктів від мінерального палива до тютюну, деревини, цементу, заліза і сталі. Ми також поширимо на Білорусь упроваджені нами експортні обмеження на товари подвійного призначення для Росії. Це також дасть змогу уникнути будь-яких ризиків обходу наших заходів проти Росії", - деталізувала вона.

Крім того, ЄС застосує санкції стосовно білорусів, які "допомагають Росії у воєнних діях".

Далі буде

Теги: #україна #єс #санкції #білорусь
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