Політика

16:43 27.02.2022

Кулеба: Те, що РФ готова проводити переговори без будь-яких попередніх умов, ультиматумів і вимог, - уже перемога

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Кулеба: Те, що РФ готова проводити переговори без будь-яких попередніх умов, ультиматумів і вимог, - уже перемога

Те, що РФ готова проводити переговори без будь-яких попередніх умов, ультиматумів і вимог - уже перемога, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Я думаю, факт, що Росія готова проводити переговори без будь-яких попередніх умов, без будь-яких ультиматумів, без будь-яких вимог, спрямованих Україні, вже перемога для України", - сказав Кулеба на онлайн-брифінгу в неділю.

Теги: #війна #переговори #кулеба
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