Сіярто спростував інформацію щодо блокування Угорщиною санкцій проти РФ, пропонує Будапешт для переговорів України та РФ

Глава міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сіярто назвав фейком інформацію про те, що Угорщина блокує впровадження частини санкцій проти РФ, зокрема відключення Росії від системи SWIFT.

"Я з жалем і з подивом бачу, що деякі представники міжнародної політики та міжнародної преси не припиняють створювати неправдиві новини та брехню. Я не розумію, як у той час, коли люди помирають, коли триває війна, деякі керують фабриками фейкових новин. І тепер брешуть, що Угорщина блокує частину санкцій проти Росії, наприклад, щодо системи SWIFT", - написав Сіярто у Facebook у суботу.

Він зазначив, що ця інформація є неправдивою.

"Ми ніколи не виступали проти будь-якої з пропозицій щодо санкцій, ми не блокували і не блокуємо нічого. Розповсюджувачам фейкових новин, незалежно від їхньої національності, нехай буде соромно", - наголосив Сіярто.

Глава угорської дипломатії додав, що він веде переговори з представниками російського та українського урядів щодо початку прямих переговорів у Будапешті.

"Для цього я проситиму допомоги у лідерів ООН сьогодні і тут, у Нью-Йорку", - підсумував Сіярто.