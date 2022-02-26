Франція підтримала відключення Росії від SWIFT та запровадження персональних санкцій проти Путіна

Президент Франції Емманюель Макрон у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що Париж підтримав відключення Росії від SWIFT та запровадження персональних санкцій проти лідера РФ Володимира Путіна.

"Щойно зателефонував Еммануель Макрон. Мушу сказати, що він – справжній друг України. Франція з нами у найскладніші моменти. Підтримано відключення від SWIFT та введення персональних санкцій проти Путіна, забезпечення оборонної зброї. Merci La France", – написав Зеленський у своєму Тwitter У ніч на суботу.