Борис Джонсон заявив про намір запровадити санкції проти Путіна і Лаврова

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив про намір запровадити санкції проти президента Росії Володимира Путіна і міністра закордонних справ Сергія Лаврова, а також закликає західних партнерів вжити заходів щодо SWIFT, передають у п'ятницю британські ЗМІ.

"Велика Британія найближчим часом введе санкції проти президента Путіна і міністра закордонних справ Сергія Лаврова на додаток до пакету санкцій, про який Велика Британія оголосила вчора", - цитує The Independent представника Даунінг-стріт.

"Прем'єр-міністр закликав лідерів (країн НАТО) негайно вжити заходів щодо SWIFT", - додав він.