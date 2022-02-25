Політика

20:19 25.02.2022

Борис Джонсон заявив про намір запровадити санкції проти Путіна і Лаврова

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Борис Джонсон заявив про намір запровадити санкції проти Путіна і Лаврова

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив про намір запровадити санкції проти президента Росії Володимира Путіна і міністра закордонних справ Сергія Лаврова, а також закликає західних партнерів вжити заходів щодо SWIFT, передають у п'ятницю британські ЗМІ.

"Велика Британія найближчим часом введе санкції проти президента Путіна і міністра закордонних справ Сергія Лаврова на додаток до пакету санкцій, про який Велика Британія оголосила вчора", - цитує The Independent представника Даунінг-стріт.

"Прем'єр-міністр закликав лідерів (країн НАТО) негайно вжити заходів щодо SWIFT", - додав він.

Теги: #росія #британія #керівництво #санкції
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