Політика

13:59 25.02.2022

Зеленський про бесіду з прем'єром Італії, що не відбулася: Наступного разу я спробую зсунути графік війни

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Зеленський про бесіду з прем'єром Італії, що не відбулася: Наступного разу я спробую зсунути графік війни

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не зміг провести телефонну розмову у п'ятницю з прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі, оскільки на підступах до Чернігова, Гостомеля та Мелітополя були тяжкі бої.

"Сьогодні о 10:30 на підступах до Чернігова, Гостомеля та Мелітополя були важкі бої. Гинули люди. Наступного разу я спробую зсунути графік війни, щоб поговорити з прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі в конкретний час. А Україна тим часом продовжує боротися за своїх людей", - написав він у Twitter у п'ятницю вдень.

Раніше Драгі заявив, що Зеленський хотів поговорити з ним, проте не вийшов на зв'язок. Також прем'єр додав, що "Зеленський ховається десь у Києві".

 

 

Теги: #італія #драгі #зеленський
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