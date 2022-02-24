Політика

22:00 24.02.2022

Байден вірить, що нинішня ситуація з Росією не триватиме довго за умови впровадження проти неї санкцій

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Байден вірить, що нинішня ситуація з Росією не триватиме довго за умови впровадження проти неї санкцій

Нинішня ситуація з Росією, ймовірно, не триватиме довго, за умови введення проти неї санкцій, заявив у четвер журналістам у Білому домі президент США Джо Байден.

"Малоймовірно, що це триватиме протягом тривалого часу, за умови, що ми зберігаємо рішучість і впроваджуємо санкції, які ми планувати впроваджувати проти Росії", - сказав Байден.

За його словами, керівництво РФ, зіткнувшись із наслідками санкцій, "має зробити непростий вибір" і вирішити, як діяти далі.

Теги: #сша #криза #оцінка #байден
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