"Сила і честь", "Розумна політика" та "Наші" мають підтримку для проходження до Ради

Сім політичних партій подолали б 5% прохідний бар'єр, якби вибори до Верховної Ради відбувалися найближчим часом, свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг".

Рейтинг політичних сил очолює партія "Слуга народу", яку готові підтримати 19,6% серед тих, хто голосуватиме та визначився з вибором. Партію "Європейська солідарність" підтримують 17,7% опитаних. На третьому місці партія "Батьківщина" із підтримкою 11,5% виборців.

Партію "Опозиційна платформа – За життя" підтримують 9,5% опитаних, партію "Сила і честь" – 7,6%, партію ексголови Верховної Ради Дмитра Разумкова "Розумна політика" – 6,7%. За партію Євгена Мураєва "Наші" готові проголосувати 5,4% опитаних.

Партія "Українська стратегія Гройсмана" набрала б 4,8% голосів, "Радикальна партія" – 3,9%, ВО "Свобода" – 3,2%. Партію "Народний фронт" готові підтримати 3,2% опитаних, партію "УДАР Віталія Кличка" – 3,1%.

Опитування проводили у період із 11 до 18 лютого 2022 року серед населення України віком від 18 років і старше у всіх областях, окрім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю й типом поселення. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв'ю з комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова система: 4 800 респондентів. Похибка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: трохи більше ніж 1,4%.