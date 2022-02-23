Політика

12:03 23.02.2022

"Сила і честь", "Розумна політика" та "Наші" мають підтримку для проходження до Ради

1 хв читати
"Сила і честь", "Розумна політика" та "Наші" мають підтримку для проходження до Ради

Сім політичних партій подолали б 5% прохідний бар'єр, якби вибори до Верховної Ради відбувалися найближчим часом, свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг".

Рейтинг політичних сил очолює партія "Слуга народу", яку готові підтримати 19,6% серед тих, хто голосуватиме та визначився з вибором. Партію "Європейська солідарність" підтримують 17,7% опитаних. На третьому місці партія "Батьківщина" із підтримкою 11,5% виборців.

Партію "Опозиційна платформа – За життя" підтримують 9,5% опитаних, партію "Сила і честь" – 7,6%, партію ексголови Верховної Ради Дмитра Разумкова "Розумна політика" – 6,7%. За партію Євгена Мураєва "Наші" готові проголосувати 5,4% опитаних.

Партія "Українська стратегія Гройсмана" набрала б 4,8% голосів, "Радикальна партія" – 3,9%, ВО "Свобода" – 3,2%. Партію "Народний фронт" готові підтримати 3,2% опитаних, партію "УДАР Віталія Кличка" – 3,1%.

Опитування проводили у період із 11 до 18 лютого 2022 року серед населення України віком від 18 років і старше у всіх областях, окрім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю й типом поселення. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв'ю з комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова система: 4 800 респондентів. Похибка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: трохи більше ніж 1,4%.

Теги: #рада #опитування #партії
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:16 23.02.2022
Рада підтримала запровадження санкцій проти причетних до визнання "ДНР"/"ЛНР" політиків та чиновників РФ

Рада підтримала запровадження санкцій проти причетних до визнання "ДНР"/"ЛНР" політиків та чиновників РФ

21:11 22.02.2022
У ВР створять штаб оборони - Арахамія

У ВР створять штаб оборони - Арахамія

20:51 22.02.2022
На зустрічі президента з головами фракцій обговорювали можливість запровадження надзвичайного стану в деяких областях, але не воєнного

На зустрічі президента з головами фракцій обговорювали можливість запровадження надзвичайного стану в деяких областях, але не воєнного

19:47 22.02.2022
Порошенко запропонує план зміцнення оборони України на зустрічі лідерів фракцій із Зеленським

Порошенко запропонує план зміцнення оборони України на зустрічі лідерів фракцій із Зеленським

17:35 22.02.2022
У ВР зареєстровано пропозиції про розірвання дипвідносин із РФ та про звернення до Зеленського щодо оголошення воєнного стану в Луганській та Донецькій областях

У ВР зареєстровано пропозиції про розірвання дипвідносин із РФ та про звернення до Зеленського щодо оголошення воєнного стану в Луганській та Донецькій областях

15:42 22.02.2022
ВР має просити ООН провести Раду безпеки в Києві - Тимошенко

ВР має просити ООН провести Раду безпеки в Києві - Тимошенко

15:29 22.02.2022
Зеленський зустрінеться з керівниками фракцій та силовиками о 19:00

Зеленський зустрінеться з керівниками фракцій та силовиками о 19:00

11:43 22.02.2022
Третина українців вважають загрозу повномасштабної агресії з боку Росії високою - опитування

Третина українців вважають загрозу повномасштабної агресії з боку Росії високою - опитування

11:15 22.02.2022
ВР найближчим часом проголосує за звернення до світової спільноти щодо запровадження санкцій проти Росії, які зможуть зупинити агресію, - нардеп Яременко

ВР найближчим часом проголосує за звернення до світової спільноти щодо запровадження санкцій проти Росії, які зможуть зупинити агресію, - нардеп Яременко

10:55 22.02.2022
Голови фракцій домовилися підготувати звернення до міжнародного співтовариства щодо визнання РФ "ЛНР/ДНР" - нардеп Рудик

Голови фракцій домовилися підготувати звернення до міжнародного співтовариства щодо визнання РФ "ЛНР/ДНР" - нардеп Рудик

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Новий пакет санкцій ЄС сильно вдарить по Росії

ЄС закликав РФ відмовитися від рішення визнати т. зв. Л/ДНР - заява Борреля

Керівництво Євроради та Єврокомісії анонсувало санкції до причетних до визнання незалежності "Л/ДНР"

РФ не планує розриву відносин з Україною, вибір за Києвом - МЗС РФ

Веніславський бачить підстави для впровадження воєнного стану в окремих районах Луганської та Донецької областей

ОСТАННЄ

Зеленський має найвищий рейтинг довіри громадян серед політиків – опитування

Стратегія впровадження санкцій проти РФ хвилями може працювати, якщо це продовжуватиметься стійко – Кулеба

Глави МЗС країн G7 обговорили Україну, вони домовилися підготувати санкції проти РФ

Новий пакет санкцій ЄС сильно вдарить по Росії

Кулеба: Найкраще стратегічне рішення, яке зараз може ухвалити Європа, це забрати Україну до себе

Зеленський, Науседа та Дуда в середу проведуть зустріч у Києві

На ескалацію з боку Москви має бути політична та економічна реакція Заходу - радник глави Офісу президента

США вітають рішення ФРН про призупинення сертифікації "Північного потоку-2" - Білий дім

Зеленський обговорив з Орбаном спільні зусилля для мирного врегулювання в регіоні

ЄС закликав РФ відмовитися від рішення визнати т. зв. Л/ДНР - заява Борреля

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА