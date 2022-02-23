Зеленський має найвищий рейтинг довіри громадян серед політиків – опитування

Президент України Володимир Зеленський сьогодні має найвищий серед політиків рейтинг довіри – йому довіряє 41% українців, свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг".

Не довіряють президентові 57% опитаних.

Експрем'єр-міністру України, лідеру партії "Українська стратегія" Володимиру Гройсману довіряють 35% (не довіряють 55%), міському голові Києва Віталію Кличку довіряють 34% (не довіряють 57%). Ексспікеру Верховної Ради Дмитру Разумкову довіряють 32% респондентів, не довіряють – 38%, не знають його – 25%.

П'ятому президенту України Петру Порошенку довіряють 28% українців, не довіряють 70%. Лідеру партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко довіряють 26%, не довіряють 72% опитаних. Експрем'єр-міністру України Арсенію Яценюку довіряють 24%, не довіряють 72%. Лідеру партії "Сила і честь" Ігорю Смешку довіряють 24%, не довіряють 34%, не знають його 37% опитаних.

Лідеру партії "Опозиційна платформа – За життя" Юрію Бойку довіряють 22%, не довіряють 62% респондентів. Ексміністру внутрішніх справ України Арсену Авакову довіряють 22%, не довіряють 66%. Лідеру "Радикальної партії" Олегу Ляшку довіряють 18% опитаних, не довіряють 76%.

Опитування проводили у період із 11 до 18 лютого 2022 року серед населення України віком від 18 років і старше у всіх областях, окрім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю й типом поселення. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв'ю з комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова система: 4 800 респондентів. Похибка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: трохи більше ніж 1,4%.