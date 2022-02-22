На ескалацію з боку Москви має бути політична та економічна реакція Заходу - радник глави Офісу президента

У Києві очікують потужної солідарної реакції партнерів на рішення керівництва Росії визнати т. зв. ДНР і ЛНР, ідеться в коментарі радника глави Офісу президента Михайла Подоляка, переданому агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

"Тепер питання полягає в тому, щоб побачити досить потужну солідарну реакцію партнерів. На демонстративні ескалаційні кроки Росії має бути принципова політична й економічна реакція Заходу. Фактично російська сторона відчуває спроможність Заходу вже зараз довести, що слово Заходу має силу", - вважає він.

На його думку, "за продовження провокаційних обстрілів на Донбасі, руйнування соціальної та енергетичної інфраструктури має бути "повна відповідальність Росії, яка вже не лише де-факто, а й де-юре визнала факт агресії проти України".

Захід, зазначає Подоляк, має діяти принципово.

"Жорсткі та негайні санкції проти російських системотвірних банків, галузеві санкції, обмеження руху капіталу. Щоб подальша війна стала такою дорогою для агресора, що фактично неможливою", - написав він.

При цьому, на його думку, слід зберігати напрями для діалогу. "Це питання не тільки України, а й партнерів – визначити такий формат подальшого діалогу щодо безпекової ситуації та гуманітарних питань, який може бути результативним. Притягнення сторони-ініціатора ескалації з визнанням квазіреспублік до фактичної юридичної відповідальності має бути частиною переговорного процесу щодо гарантування безпеки", - вважає він.

Подоляк зазначає, що"вдень 22 лютого бачимо певну локалізацію ескалаційних ризиків на тій самій частині території України, яка не контролювалася державою, і де тривали бойові дії".

"Це ще раз доводить правильність аргументів президента Зеленського у спілкуванні з партнерами, коли українська сторона зазначала, що завершити війну на Донбасі - означає ліквідувати в основі джерело ескалаційних ризиків для Сходу Європи. Росія зруйнувала Мінський формат і комплекс домовленостей. Чому це стало можливим? Очевидно, через недостатній тиск партнерів саме на російську сторону для того, щоб Росія виконувала свою частину зобов'язань", - написав він.