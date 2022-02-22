Політика

16:14 22.02.2022

ЄС закликав РФ відмовитися від рішення визнати т. зв. Л/ДНР - заява Борреля

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ЄС закликав РФ відмовитися від рішення визнати т. зв. Л/ДНР - заява Борреля

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель від імені всього ЄС виступив із заявою, в якій закликав Москву відмовитися від останніх рішень.

Текст заяви поширений у вівторок у Брюсселі.

"ЄС рішуче засуджує рішення президента Путіна визнати не підконтрольні уряду райони Донецької та Луганської областей України незалежними утвореннями й подальше рішення ввести російські війська в ці райони. Цей незаконний акт іще більше підриває суверенітет і незалежність України і є серйозним порушенням міжнародного права та міжнародних угод, зокрема статуту ООН, Гельсінського заключного акта, Паризької хартії та Будапештського меморандуму", - зазначено в заяві.

Боррель зазначив, що Росія як сторона, яка підписала Мінські угоди, несе "чітку і пряму відповідальність за роботу з пошуку мирного врегулювання конфлікту відповідно до цих принципів".

"Своїм рішенням визнати не підконтрольний уряду регіон сходу України "незалежними державами" Росія явно порушує Мінські угоди, які передбачають повне повернення цих територій під контроль українського уряду. Отже, Росія порушує своє зобов'язання працювати в рамках "нормандського формату" та Тристоронньої контактної групи для пошуку мирного врегулювання цього конфлікту, зобов'язання, яке вона неодноразово повторювала, зокрема зовсім нещодавно. Це також порушує резолюцію 2202 Ради безпеки ООН, яка вимагає повного виконання Мінських угод", - констатував високий представник ЄС.

У зв'язку з цим Боррель від імені всього ЄС закликав Росію як сторону конфлікту відмовитися від визнання, виконати взяті на себе зобов'язання, дотримуватися міжнародного права й повернутися до дискусій у рамках "нормандського формату" та Тристоронньої контактної групи.

"Ми закликаємо інші держави не підтримувати незаконне рішення Росії визнати цю проголошену незалежність", - ідеться в заяві.

Високий представник також запевнив, що ЄС терміново відреагує на ці останні порушення додатковими обмежувальними заходами, зокрема щодо всіх економічних відносин із не підконтрольними уряду територіями, а також притягненням до відповідальності фізичних і юридичних осіб, винних у підриві територіальної цілісності України, за погодженням із партнерами.

"Застерігаємо Росію від використання нещодавно підписаних пактів із самопроголошеними "республіками" як привід для подальших воєнних дій проти України. ЄС готовий швидко ухвалити ширші політичні й економічні санкції. ЄС підтверджує свою непохитну підтримку і прихильність незалежності, суверенітету й територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. ЄС підтверджує свою прихильність зміцненню політичних і економічних відносин з Україною", - завершив Боррель заяву від імені ЄС.

Теги: #єс #агресія_рф #мінські_угоди #боррелль
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