Політика

15:43 22.02.2022

Зеленський подякував Ердогану за підтримку позиції України щодо провокативних дій РФ

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Зеленський подякував Ердогану за підтримку позиції України щодо провокативних дій РФ

Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом подякував за підтримку України та її пропозиції провести саміт країн-членів Радбезу ООН.

"Провів телефонну розмову з Реджепом Таїпом Ердоганом. Висловив вдячність за підтримку позиції України щодо останніх провокативних рішень РФ. Також подякував за підтримку ініціативи стосовно проведення саміту держав – постійних членів Ради безпеки ООН за участю України, Туреччини та Німеччини", - написав Зеленський у соцмережі Twitter у вівторок.

 

Теги: #туреччина #ердоган #зеленський
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