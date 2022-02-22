Політика

14:49 22.02.2022

Керівництво Євроради та Єврокомісії анонсувало санкції до причетних до визнання незалежності "Л/ДНР"

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Керівництво Євроради та Єврокомісії анонсувало санкції до причетних до визнання незалежності "Л/ДНР"

Голови Європейської ради Шарль Мішель та Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявили, що санкції буде застосовано до причетних до ухвалення рішення про визнання т.зв. ЛНР та ДНР, так само як і до банківської та іншої агресивної стосовно України діяльності.

Текст відповідної спільної заяви поширено у вівторок у Брюсселі.

"Рішення Російської Федерації визнати самостійними утвореннями та ввести російські війська до окремих районів Донецької та Луганської областей України є незаконним і неприйнятним. Воно порушує міжнародне право, територіальну цілісність і суверенітет України, власні міжнародні зобов'язання Росії і веде до подальшої ескалації кризи", - впевнені вони.

Водночас обидва президенти схвалюють непохитну єдність держав-членів та їхню рішучість рішуче та швидко реагувати на незаконні дії РФ у тісній координації з міжнародними партнерами.

"Сьогодні о 16:00 відбудеться неформальна зустріч міністрів закордонних справ ЄС під головуванням високого представника. Після цього у другій половині дня буде офіційно подано перший пакет санкцій. Потім відповідні органи зустрінуться, щоб негайно завершити роботу над пакетом", - повідомили вони.

При цьому голови Євроради та Єврокомісії уточнили, що пакет містить пропозиції переслідувати причетних до незаконного рішення, які фінансують російські військові банки та здійснюють інші операції на цих територіях. Пакет націлений на обмеження фінансування ескалаційної та агресивної політики та має на меті гарантувати, що винні відчують економічні наслідки своїх незаконних та агресивних дій.

Вони також запевнили, що ЄС підготувався і готовий вжити додаткових заходів на пізнішому етапі, якщо це буде потрібно у світлі подальших подій.

"Обидва голови за підтримки високого представника продовжують уважно стежити за розвитком подій на місцях та консультуватися з іншими лідерами ЄС і міжнародними партнерами. Союз залишається повністю солідарним з Україною та єдиний у підтримці її суверенітету й територіальної цілісності. Ми стоїмо і продовжуватимемо підтримувати її народ", - запевнили фон дер Ляєн та Мішель.

Теги: #єс #санкції #єк #агресія_рф
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