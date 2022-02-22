Україна має розірвати дипломатичні відносини з усіма країнами, які готові визнати т. зв. Л/ДНР - голова "міжнародного" комітету Ради

Україна має розірвати дипломатичні відносини з усіма країнами, які готові визнати так звані Донецьку народну республіку та Луганську народну республіку, вважає голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко (фракція"Слуга народу").

"Я особисто схиляюся до того, що потрібно розірвати дипломатичні відносини (з Росією - ІФ). Більше того, я вважаю, що потрібно розірвати дипломатичні відносини з тими державами, які визнають, які готові визнати так звані ЛНР/ДНР. Є вже такі держави, які, на жаль, висловили свою позицію з цього питання", - сказав Мережко в кулуарах парламенту у вівторок, відповідаючи на запитання журналістів про те, чи можливий розрив дипломатичних відносин із Росією.

Водночас він зазначив, що рішення щодо розриву дипломатичних відносин має залишатися у віданні президента України та Міністерства закордонних справ України.