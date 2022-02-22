Політика

13:24 22.02.2022

Україна має переглянути військову доктрину та зміцнювати армію – Тимошенко

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Україна має переглянути військову доктрину та зміцнювати армію – Тимошенко

Головне, що має зробити Україна, – стати безпрецедентно сильною: переглянути військову доктрину, збільшити міць нашої армії та підвищити грошове забезпечення захисникам та їхнім сім'ям, вважає лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко.

"Нам треба посилити й переглянути військову доктрину України, тому що загроза, яка у нас є, надовго. По-друге, нам потрібно негайно багатократно посилити нашу армію, і якщо президент сказав, що ми можемо у два-три рази збільшити міць нашої армії, переглянувши бюджет, треба це робити разом із переглядом військової доктрини. Також треба подбати про захисників і захисниць, які зараз в окопах захищають Україну. Мінімум втричі підвищити грошове забезпечення і підтримку їхніх родин", – заявила Тимошенко, повідомляє пресслужба політсили.

На її переконання, дії РФ – це лише початок тиску, посягання на суверенітет і незалежність України.

"Нам не треба шукати інші слова – вчора відбулося офіційне повномасштабне вторгнення російської армії на територію України, і ми мусимо діяти адекватно", - зазначила Тимошенко.

Україна, наголосила вона, має комплексно протидіяти агресії РФ, отримавши підтримку країн-союзників.

"Нам треба вимагати від наших західних партнерів втілення тих найжорсткіших санкцій, про які нам було обіцяно, якщо буде масштабне вторгнення. Нам треба діяти! Тероборона сьогодні одна з наших стратегій захисту. Ми мусимо діяти як одна команда – країна національної єдності, парламент національної єдності, суспільство національної єдності!" – закликала Тимошенко.

Теги: #тимошенко #армія
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