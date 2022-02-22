Веніславський бачить підстави для впровадження воєнного стану в окремих районах Луганської та Донецької областей

Представник президента України у Конституційному Суді Федір Веніславський (фракція "Слуга народу") бачить підстави для впровадження воєнного стану в окремих районах Луганської та Донецької областей.

"На мою суб'єктивну думку, є підстави для впровадження військового стану в окремих районах Луганської та Донецької областей, але це рішення приймає президент", - сказав Веніславський журналістам у кулуарах Верховної Ради у вівторок.

Він також зазначив, що Україні не варто робити різких заяв щодо Мінських угод.

"Якщо Україна відреагує симетрично на дії РФ про вихід із Мінська - це може мати такі наслідки, як загибель наших захисників", - вважає народний депутат.

Він нагадав, що перший пункт Мінських угод - це припинення вогню.