Політика

13:06 22.02.2022

Веніславський бачить підстави для впровадження воєнного стану в окремих районах Луганської та Донецької областей

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Веніславський бачить підстави для впровадження воєнного стану в окремих районах Луганської та Донецької областей

Представник президента України у Конституційному Суді Федір Веніславський (фракція "Слуга народу") бачить підстави для впровадження воєнного стану в окремих районах Луганської та Донецької областей.

"На мою суб'єктивну думку, є підстави для впровадження військового стану в окремих районах Луганської та Донецької областей, але це рішення приймає президент", - сказав Веніславський журналістам у кулуарах Верховної Ради у вівторок.

Він також зазначив, що Україні не варто робити різких заяв щодо Мінських угод.

"Якщо Україна відреагує симетрично на дії РФ про вихід із Мінська - це може мати такі наслідки, як загибель наших захисників", - вважає народний депутат.

Він нагадав, що перший пункт Мінських угод - це припинення вогню.

Теги: #військовий_стан #агресія_рф #веніславський
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