Політика

12:41 22.02.2022

Санкції проти РФ мають бути такими самими швидкими, як визнання нею "Л/ДНР" - Зеленський

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Санкції проти РФ мають бути такими самими швидкими, як визнання нею "Л/ДНР" - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський закликав інші країни до швидкого впровадження санкцій проти РФ у зв'язку із визнанням незалежності так званих ДНР/ЛНР.

"Щодо санкційної допомоги… Наразі все відбувається дуже швидко і саме швидка допомога потрібна. Бачите - як Росія, наприклад, визнала "ЛНР-ДНР". Як вона це зробила? Дуже швидко. Реакція має бути такою самою швидкою", - сказав Зеленський на спільному з президентом Естонії Аларом Карісом брифінгу у Києві у вівторок, відповідаючи на запитання іноземних журналістів, яка допомога інших держав потрібна Україні нині.

Глава Української держави зазначив, що юридично РФ своїм визнанням незалежності "Л/ДНР" вже здійснила акт агресії щодо України, і наразі найпотужнішою є санкційна допомога інших держав.

"Санкційна політика - це потужніша політика, яка справді впливатиме на подальшу ймовірну ескалацію з боку РФ. Не чекати, доки вона (ескалація - ІФ) буде, тому що вже перші кроки цієї агресії здійснено… Вважаємо, що юридично агресія здійснена", - наголосив Зеленський.

Теги: #санкції #агресія_рф #зеленський
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