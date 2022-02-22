Голови фракцій домовилися підготувати звернення до міжнародного співтовариства щодо визнання РФ "ЛНР/ДНР" - нардеп Рудик

Голови депутатських фракцій та груп українського парламенту на терміновій нараді у голови Верховної Ради Руслана Стефанчука у вівторок домовилися підготувати звернення до міжнародної спільноти щодо визнання з боку РФ "Донецької народної республіки" та "Луганської народної республіки", повідомила член фракції "Голос" Кіра Рудик.

"Ми домовилися підготувати заяву, з якою має вийти найближчим часом Верховна Рада. Ця заява щодо позиції Верховної Ради щодо вчорашніх подій, тобто ми маємо сказати, що Росія де-факто виходить із Мінських угод, що Донецьк, Луганськ, Крим - це Україна, і ми ще раз закликаємо наших міжнародних партнерів упровадити зрештою санкції, про які так давно йшлося", - сказала Рудик журналістам у кулуарах парламенту у вівторок.

За її словами, після наради у спікера відбувається засідання парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва з метою підготовки проєкту заяви. "Ця заява буде готова сьогодні протягом години", - уточнила політик.

Парламентар додала, що після ухвалення звернення та підготовки Радою національної безпеки і оборони пакету санкцій депутати знову зберуться.

"Ми також обговорювали те, якими мають бути подальші кроки: чи варто впроваджувати візовий режим із Росією наразі, чи варто відкликати наших дипломатів", - додала Рудик.