Президенти Фінляндії та Румунії засудили визнання Росією "ДНР/ЛНР"

Фінляндія засуджує визнання Росією "ДНР" та "ЛНР", що стало порушенням Мінських домовленостей, заявив президент країни Саулі Нііністьо.

"Фінляндія засуджує односторонній акт, який порушує суверенітет та територіальну цілісність України. Визнання регіонів сепаратистів у східній Україні - це серйозне порушення Мінських домовленостей", - йдеться у заяві Нііністьо, поширеній у вівторок.

За його словами, "Фінляндія приєднається до колективної відповіді на ці дії Європейського Союзу".

Президент Румунії Клаус Йоганніс зробив такий запис у своєму Twitter: "Румунія рішуче засуджує визнання Росією Донецької та Луганської областей України незалежними. Це кричуще порушення міжнародного права, яке має спричинити найсуворішу реакцію міжнародної спільноти. Ми твердо підтримуємо український суверенітет і територіальну цілісність".