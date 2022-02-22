Визнання "ДНР/ЛНР" буде у межах Донецької та Луганської областей, вважають у Держдумі

Голова комітету Держдуми у справах СНД Леонід Калашников вважає, що незалежність "ДНР/ЛНР" буде визнано у межах Донецької та Луганської областей, які вони займали під час проведення референдуму щодо незалежності.

"У цій угоді не уточнюється, але я гадаю, що мається на увазі державність, яка була затверджена на старому і єдиному референдумі, який був проведений в інших межах, ніж ті, які наразі займає "ДНР", - сказав Калашников у вівторок журналістам, повідомив interfax.ru.

Він пояснив, що "наразі "ДНР" та "ЛНР" займають територію менше, ніж це було на референдумі, але вони вважають, що їхня державність поширюється на ту територію теж".

"А як ці межі відновлюватимуться, у цій угоді і не передбачено. Як вони відновлюватимуться, це не наші з вами компетенції", - додав голова комітету.

Він вважає, що "протягом днів це буде все уточнено та вирішено".

Як повідомлялося, напередодні президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання незалежності "ДНР/ЛНР". Крім того, президент доручив збройним силам РФ виконувати функції підтримки миру в "ДНР/ЛНР".