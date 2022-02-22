Політика

07:50 22.02.2022

Президент Польщі Дуда запевнив Зеленського про підтримку України

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Президент Польщі Дуда запевнив Зеленського про підтримку України

Президент Польщі Анджей Дуда у телефонній розмові запевнив українського колегу Володимира Зеленського про підтримку України, а також про застосування жорстких санкцій Європейського союзу та НАТО щодо Росії.

"Я щойно говорив з президентом України Володимиром Зеленським. Я запевнив вас, що Україна має повну та міжпартійну підтримку у боротьбі з агресією Кремля у Польщі", - написав Дуда у мікроблозі Тwitter у ніч на вівторок.

Він зазначив, що непорушність українських кордонів є для Польщі однією з основних норм міжнародного права.

"А щодо Росії? Жорсткі санкції ЄС і НАТО!", - наголосив польський президент.

 

 

 

Теги: #рф #україна #польща #санкції
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