Президент Польщі Дуда запевнив Зеленського про підтримку України

Президент Польщі Анджей Дуда у телефонній розмові запевнив українського колегу Володимира Зеленського про підтримку України, а також про застосування жорстких санкцій Європейського союзу та НАТО щодо Росії.

"Я щойно говорив з президентом України Володимиром Зеленським. Я запевнив вас, що Україна має повну та міжпартійну підтримку у боротьбі з агресією Кремля у Польщі", - написав Дуда у мікроблозі Тwitter у ніч на вівторок.

Він зазначив, що непорушність українських кордонів є для Польщі однією з основних норм міжнародного права.

"А щодо Росії? Жорсткі санкції ЄС і НАТО!", - наголосив польський президент.