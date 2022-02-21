Політика

22:28 21.02.2022

Генсек НАТО Столтенберг: Донецьк і Луганськ – це Україна. РФ підриває територіальну цілісність країни та створює привід для вторгнення

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Генсек НАТО Столтенберг: Донецьк і Луганськ – це Україна. РФ підриває територіальну цілісність країни та створює привід для вторгнення

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про визнання Росією самопроголошених Донецькою та Луганською "народних республік", засудивши це рішення, яке підриває територіальну цілісність України та порушує Мінські домовленості.

"Я засуджую рішення Росії про визнання самопроголошених "Донецької Народної Республіки" та "Луганської Народної Республіки". Це ще більше підриває суверенітет та територіальну цілісність України, підриває зусилля щодо врегулювання конфлікту та порушує Мінські домовленості, стороною яких є Росія", - заявив Столтенберг.

Він нагадав, що у 2015 році Рада Безпеки ООН, до якої входить Росія, підтвердила свою повну повагу до суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України.

"Донецьк і Луганськ є частиною України. Москва продовжує розпалювати конфлікт на сході України, надаючи фінансову та військову підтримку сепаратистам. Вона також намагається створити привід для повторного вторгнення в Україну", - вважає генсек НАТО.

При цьому Столтенберг запевнив, що альянс підтримує суверенітет і територіальну цілісність України у межах її міжнародно-визнаних кордонів. "Союзники найрішучішим чином закликають Росію обрати шлях дипломатії та негайно відмовитися від масштабного нарощування військової могутності в Україні та навколо неї, а також вивести свої війська з України відповідно до її міжнародних зобов'язань", - сказано у заяві.

 

 

Теги: #єс #санкції #держдума_рф
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