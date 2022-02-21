Борис Джонсон назвав визнання Росією т. зв. ДНР і ЛНР порушенням суверенітету України

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у понеділок назвав визнання Росією так званих Донецької та Луганської народних республік "сумною ознакою" і порушенням суверенітету України, повідомляє The Guardian.

"Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив про те, що рішення Путіна визнати дві сепаратистські українські республіки є явним порушенням міжнародного права", - пише газета.

"Це грубе порушення суверенітету та цілісності України", - наводить видання його слова.

Він додав, що такі кроки РФ свідчать, що "все рухається в неправильному напрямі".