Політика

22:09 21.02.2022

Борис Джонсон назвав визнання Росією т. зв. ДНР і ЛНР порушенням суверенітету України

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Борис Джонсон назвав визнання Росією т. зв. ДНР і ЛНР порушенням суверенітету України

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у понеділок назвав визнання Росією так званих Донецької та Луганської народних республік "сумною ознакою" і порушенням суверенітету України, повідомляє The Guardian.

"Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив про те, що рішення Путіна визнати дві сепаратистські українські республіки є явним порушенням міжнародного права", - пише газета.

"Це грубе порушення суверенітету та цілісності України", - наводить видання його слова.

Він додав, що такі кроки РФ свідчать, що "все рухається в неправильному напрямі".

Теги: #донбас #росія #британія
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