Політика

22:10 21.02.2022

Високий представник ЄС Боррель: Визнання Путіним "ДНР" і "ЛНР" - порушення територіальної цілісності України та Мінських домовленостей

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Високий представник ЄС Боррель: Визнання Путіним "ДНР" і "ЛНР" - порушення територіальної цілісності України та Мінських домовленостей

Високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що визнання президентом Росії Володимиром Путіним так званих "ЛДНР" є порушенням територіальної цілісності України та Мінських домовленостей.

"Визнання двох сепаратистських територій в Україні є кричущим порушенням міжнародного права, територіальної цілісності України та Мінських домовленостей. ЄС та його партнери відреагують єдністю, твердістю та рішучістю на знак солідарності з Україною", - написав Боррель у Тwitter в понеділок.

Раніше практично аналогічний запис зробили президенти Європейської ради Шарль Мішель та Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Як повідомлялося, президент Росії Володимир Путін на церемонії у Кремлі підписав указ про визнання незалежності так званих "Луганської народної республіки" та "Донецької народної республіки".

 

 

Теги: #рф #україна #єс #санкції
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