Зеленський лідирує в президентському рейтингу, Порошенко другий - опитування Інституту майбутнього

Президента України Володимира Зеленського підтримали б на нинішній посаді 28% українців, які визначилися з вибором, якби вибори відбувалися найближчої неділі, свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного Українським інститутом майбутнього разом із "Нью Імідж Маркетинг Груп" 8-18 лютого.

За п'ятого президента (2014-2019), лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка проголосували б 15% респондентів, котрі визначилися з вибором, за лідера партії "Опозиційна платформа – За життя" Юрія Бойка – 11%, за експрем'єра, лідерку партії "Батьківщина" Юлію Тимошенко – 9%, за лідера партії "Сила і честь" Ігоря Смешка, екс-спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, лідера партії "Наші" Євгена Мураєва та лідера партії "Українська стратегія" Володимира Гройсмана – по 7%.

Президентський рейтинг інших політиків - 2% і нижче.

Опитування проводилося методом face-to-face за структурованою інтерактивною анкетою на планшеті з використанням власного програмного забезпечення для проведення опитувань Lemur серед 2400 респондентів старше 18 років у всіх підконтрольних уряду регіонах. Статистична похибка не перевищує 2%.