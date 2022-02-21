Політика

11:42 21.02.2022

"Євросолідарність" лідирує в рейтингу партій, "Слуга народу" на другому місці – SOCIS

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"Євросолідарність" лідирує в рейтингу партій, "Слуга народу" на другому місці – SOCIS

Вісім політичних партій подолали б 5%-й прохідний бар'єр, якби вибори до Верховної Ради відбулися найближчої неділі, свідчать результати опитування, проведеного Центром SOCIS 11-16 лютого.

За партію "Європейська солідарність" проголосували б 23,2% респондентів, що визначилися з вибором, за "Слугу народу" - 16,2%, за "Опозиційну платформу за життя" - 10,7%, за "Батьківщину" - 10,0%, за "Розумну політику" Дмитра Разумкова - 8,5%, за "Силу і честь" Ігоря Смешка - 7,1%, за партію "Наші" Євгена Мураєва - 6,3%, за "Українську стратегію Гройсмана" - 6,2%.

Рейтинг решти партій значно нижчий за прохідний бар'єр. За "Свободу" проголосували б 3,2% респондентів, за Радикальну партію - 2,3%, за "Голос" - 2,1%, за Партію Шарія - 1,8%, за партію "УДАР" - 1,5%, за решту разом узятих – 0,9%.

7,9% від загальної кількості опитаних заявили, що не мають наміру голосувати за жодну з вищезгаданих партій, 13,8% ще не визначилися з вибором.

Методом телефонного інтерв'ю CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) з використанням планшетів було опитано 2000 респондентів віком від 18 років у всіх підконтрольних уряду регіонах України. Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал): +/- 2,4%

Теги: #опитування #партії
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