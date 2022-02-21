У президентському рейтингу розрив між Зеленським і Порошенком незначний - SOCIS

Нинішній президент України Володимир Зеленський отримав би 23,7% голосів виборців, які визначилися з вибором, якби вибори глави держави відбулися найближчої неділі, а за п'ятого президента (2014-2019), лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка проголосували б 21,9%, свідчать результати опитування, проведеного центром SOCIS 11-16 лютого.

За експрем'єра, лідерку партії "Батьківщина" Юлію Тимошенко проголосували б 9,3% респондентів, які визначилися, за лідера партії "Опозиційна платформа – За життя" Юрія Бойка – 8,5%, за екс-спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова – 8,2%, за лідера партії "Наші" Євгена Мураєва - 7,7%, за лідера партії "Сила і честь" Ігоря Смешка – 7,4%, за експрем'єра, лідера партії "Українська стратегія" Володимира Гройсмана – 6,4%.

При цьому 4,4% із загальної кількості опитаних заявили, що не мають наміру голосувати, 14,8% заявили, що не визначилися з вибором.

У разі проведення другого туру виборів президента, до якого вийшли б Зеленський і Порошенко, за нинішнього главу держави проголосували б 51% опитаних, за главу "Євросолідарності" - 49%.

Методом телефонного інтерв'ю CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) з використанням планшетів було опитано 2000 респондентів старше 18 років у всіх підконтрольних уряду регіонах України. Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал): +/-2,4%.