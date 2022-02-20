Політика

13:06 20.02.2022

Порошенко про заяви Зеленського в Мюнхені: нарешті влада визнала реальність

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Порошенко про заяви Зеленського в Мюнхені: нарешті влада визнала реальність

П'ятий президент України (2014-2019), лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко назвав важливою заяву нинішнього президента Володимира Зеленського на конференції з безпеки в Мюнхені і знову закликав союзників надати Україні оборонну зброю і ввести в Донбас миротворців ООН, повідомляється на сайті політсили.

"Дуже важливо, що в Мюнхені я почув слова Зеленського, добрі слова. Вони значать лише одне: після 4 місяців неприйняття нашої позиції, позиції світових партнерів, іноземних журналістів про те, що загроза російського вторгнення зростає, нарешті вони відкинули рецепт фільму "Не дивися вгору", подивилися і побачили зло, що наближається", – сказав Порошенко журналістам на Алеї Героїв Небесної Сотні, де вшановують пам'ять загиблих на Майдані.

"Що можуть зараз зробити наші міжнародні партнери, крім постачання зброї, крім Ленд-лізу, крім міжнародної діяльності? Це скликання термінового засідоння Ради Безпеки ООН і прийняття рішення про введення миротворців на окуповану частину Донбасу... Припинити путінські фейкові новини про нібито відповідальність українців. І введенням миротворців дати відповідь світу на загарбницькі прагнення Путіна".

Водночас, за словами лідера "Євросолідарності", українці повинні бути готові до захисту своєї Батьківщини і що вони "демонструють дуже відповідальну поведінку, без ознак паніки, коли більшість іноземців залишили Україну". "За вісім років війни у нас вже було щеплення, щоб Путіну (президент РФ Володимир Путін – ІФ) не вдалося підірвати нашу країну зсередини... вони цього не дочекаються", – резюмував Порошенко.

Теги: #порошенко #реакція #зеленський #мюнхенська_конференція
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