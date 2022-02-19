Рішення Зеленського поїхати до Мюнхена на конференцію з безпеки було правильним - Єрмак

Участь у Мюнхенській конференції з безпеки президента Володимира Зеленського, незважаючи на численні поради відмовитися від нього, була правильним рішенням, вважає глава Офісу президента Андрій Єрмак.

"Це рішення, поїхати на Мюнхенську конференцію, було правильним – так чинять сильні лідери сильних держав", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" в суботу ввечері.

Раніше із застереженням від такої поїздки виступив президент США Джозеф Байден, пославшись на ситуацію з безпекою навколо України.

За його словами, "стійкість, з якою Україна переносить це випробування, викликає повагу всього світу і надає стійкості йому. Ми не будемо пасивними, ми будемо проактивними".