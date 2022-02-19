Політика

18:43 19.02.2022

Зеленський і Шольц у Мюнхені обговорили провокації на Донбасі та дипломатичний поступ у різних форматах

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Президент України Володимир Зеленський та канцлер ФРН Олаф Шольц обговорили дипломатичний поступ у різних форматах, безпекову ситуацію на Донбасі та останні провокації там.

"Відбулася зустріч з Олафом Шольцом у Мюнхені. Обговорили дипломатичний поступ у різних форматах, актуальну безпекову ситуацію на сході України та останні провокації. Поділяємо відданість політико-дипломатичному врегулюванню. Вдячні за підтримку", - написав Зеленський у Twitter у суботу ввечері.

Теги: #зеленський #мюнхенська_конференція #шольц
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