Зеленський і Шольц у Мюнхені обговорили провокації на Донбасі та дипломатичний поступ у різних форматах

Президент України Володимир Зеленський та канцлер ФРН Олаф Шольц обговорили дипломатичний поступ у різних форматах, безпекову ситуацію на Донбасі та останні провокації там.

"Відбулася зустріч з Олафом Шольцом у Мюнхені. Обговорили дипломатичний поступ у різних форматах, актуальну безпекову ситуацію на сході України та останні провокації. Поділяємо відданість політико-дипломатичному врегулюванню. Вдячні за підтримку", - написав Зеленський у Twitter у суботу ввечері.