Політика

16:06 19.02.2022

Гарріс на зустрічі з Зеленським: США залишаються відкритими для дипломатичного шляху врегулювання, але в разі агресії США санкції будуть жорсткими

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Віцепрезидент США Камала Гарріс підтвердила прихильність дипломатичного врегулювання ситуації навколо України, знову заявивши, що санкції в разі агресії РФ будуть швидкими і жорсткими.

Про це вона сказала на зустрічі української та американської делегацій на полях Мюнхенської конференції в суботу. Трансляція та переклад телеканалу "Україна 24".

"Ми чітко заявили, що ми хотіли б, щоб питання (щодо врегулювання ситуації – ІФ) вирішувалося дипломатичним шляхом. І ми залишаємося відкритими для дипломатичного шляху. Але якщо Росія буде здійснювати агресивні кроки, ми застосуємо санкції і зробимо це спільно з союзниками у світі", - сказала Гарріс президенту України Володимиру Зеленському.

Вона зазначила, США разом з Україною серйозно ставляться до загрози, і мають намір говорити з союзниками "одним голосом".

"США стоять поруч з Україною. Якщо Росія і надалі атакуватиме вашу країну, як я вже говорила, ми застосуємо швидкі і жорсткі економічні санкції", - запевнила Гарріс Зеленського.

 

Теги: #санкції #агресія_рф #зеленський #гарріс
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