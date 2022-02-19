Політика

16:03 19.02.2022

Зеленський на зустрічі з Гарріс заявив про відданність мирному та дипломатичному шляху України

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Зеленський на зустрічі з Гарріс заявив про відданність мирному та дипломатичному шляху України

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з віцепрезидентом США Камілою Гарріс заявив про прихильність мирному та дипломатичному шляху України у вирішенні ситуації на сході країни та протидії російській агресії.

"Мирний і дипломатичний шлях - цей той шлях, який нам потрібен. Ми робили це останні 8 років. Це наша земля, ми розуміємо, що відбувається. Єдине, чого ми хочемо, - це повернути мир у нашу країну, й у цій ситуації ми дуже вдячні вам, США, як нашому союзнику та партнеру, вдячні президенту Байдену", - сказав Зеленський під час зустрічі з делегацією США на полях Мюнхенської конференції.

Він також подякував Конгресу США за надану двопартійну підтримку Україні.

 

Теги: #агресія_рф #зеленський #гарріс
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