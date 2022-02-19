Зеленський на зустрічі з Гарріс заявив, що розраховує на подальшу підтримку США
Президент України Володимир Зеленський заявив, що розраховує на подальшу підтримку Сполучених Штатів Америки Україні.
"Нам необхідні зараз конкретні кроки, конкретна підтримка. Ми (вже – ІФ) отримуємо підтримку від вас у питаннях оборони для Збройних сил. І ми готові це обговорювати та продовжувати цей діалог, тому що ми дуже зацікавлені в цьому (в підтримці – ІФ). Коли я кажу "ми", я маю на увазі не тільки Україну, тому що наша сильна армія захищає Європу, і ми всі хочемо бути єдині, хочемо дивитися в мирне майбутнє разом", - сказав Зеленський під час зустрічі з віце-президентом США Камалою Гарріс на полях Мюнхенської конференції.
Трансляція та переклад телеканалу "Україна 24".