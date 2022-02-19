Політика

15:52 19.02.2022

Зеленський на зустрічі з Гарріс заявив, що розраховує на подальшу підтримку США

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що розраховує на подальшу підтримку Сполучених Штатів Америки Україні.

"Нам необхідні зараз конкретні кроки, конкретна підтримка. Ми (вже – ІФ) отримуємо підтримку від вас у питаннях оборони для Збройних сил. І ми готові це обговорювати та продовжувати цей діалог, тому що ми дуже зацікавлені в цьому (в підтримці – ІФ). Коли я кажу "ми", я маю на увазі не тільки Україну, тому що наша сильна армія захищає Європу, і ми всі хочемо бути єдині, хочемо дивитися в мирне майбутнє разом", - сказав Зеленський під час зустрічі з віце-президентом США Камалою Гарріс на полях Мюнхенської конференції.

Трансляція та переклад телеканалу "Україна 24".

 

Теги: #зеленський #мюнхенська_конференція #гарріс
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